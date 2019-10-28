Зелений Забор - як захистити себе і власну територію красиво

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Набридла одноманітність? Зелений Забор реалізує будь-які Ваші сміливі ідеї, створить те, про що Ви думали, але не знали, як втілити.

Компанія Зелений Забор запропонувала широкому колу споживачів України унікальну декоративну огорожу, яка виконує не тільки свою основну функцію надійного візуального і фізичного захисту території, а й є самодостатньою естетичною частиною архітектурного ансамблю у сучасному світі будівництва та модернізації об’єктів.

Компанія Зелений Забор здійснює будівництво декоративних огорож, реновацію й модернізацію існуючих огорож, декорування фасадів та інтер’єрів, виготовлення декоративних конструкцій, реалізацію нестандартних рішень.

Зелений Забор виготовляється з високоякісного оцинкованого дроту діаметром 1,6 мм подвійного плетіння, кожен з яких обплетений високотехнологічним ПВХ-матеріалом схожим на хвою, є міцним та зносостійким.

Дуже схожа на натуральну зелень декоративна огорожа ТМ Зелений Забор є сертифікованим екологічно чистим продуктом, має сучасний естетичний вигляд, не має запаху, стійка до різних погодних умов, не боїться вологи, не горить, не вигорає на сонці, легко миється, швидко монтується.

Вона гармонійно співіснує з природою, забезпечує провітрювання та не шкодить рослинам на відміну від профнастилу, який нагрівається на сонці.

Унікальний матеріал, з якого виготовляється Зелений Забор, дозволяє будувати огорожі будь-яких висот, форм та рівня складності.

Рулони Зеленого Забору сплітаються між собою так, що з’єднання практично не видно, тому можлива люба висота та довжина огорожі, яка візуально не замикає простір "у коробці" на відміну від огорож з профнастилу, каменю чи цегли.

Зелений Забор використовують для будівництва огорож приватних та багатоквартирних будинків, котеджів, прибудинкових територій, паркінгів, готелів, баз відпочинку, торгових, логістичних й промислових об’єктів, аеропортів, вокзалів, навчальних закладів, спортивних споруд, дитячих майданчиків, парків, виготовлення спеціальних конструкцій, декорування фасадів та інтер’єрів.

Також за його допомогою можна здійснити модернізацію й реновацію будь-якої існуючої огорожі споживачів.

Компанія Зелений Забор створила та продовжує розвивати в Україні роздрібно-сервісну мережу, впровадить й активно використовує сучасні технології менеджменту, виробництва, франчайзингу та продажу.

Сучасний підхід з використанням інноваційних технологій, Інтернет-сайт й мережа фірмових шоурумів дають можливість споживачам України купувати у Компанії Зелений Забор якісні декоративні огорожі за доступною ціною, а також отримувати комплекс послуг по доставці, монтажу, гарантійному й післяпродажного сервісу.

Компанія Зелений Забор надійно захистить Вашу територію сучасною декоративною огорожею, облаштує штучною хвоєю фасад, альтанку або будь-яку споруду чи інтер’єр.

Захистить себе та власну територію красиво за допомогою Зеленого Забору!

Телефон для довідок: 0 800 602 602

E-mail: office@zz.in.ua