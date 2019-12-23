Курс валют на 23 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,27 - 23,29 гривні;

Євро – 25,79 - 25,81 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,05 – 23,31 гривні. Євро купують по 25,49 гривні, продають по 25,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,11 - 23,20 гривні, євро - 25,59 - 25,67 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,30 – 23,32 гривні за долар.

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Економічна правда