Курс валют на 23 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,27 - 23,29 гривні;
Євро – 25,79 - 25,81 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,05 – 23,31 гривні. Євро купують по 25,49 гривні, продають по 25,89 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,11 - 23,20 гривні, євро - 25,59 - 25,67 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.
20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,30 – 23,32 гривні за долар.
20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua