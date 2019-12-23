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Гривня на міжбанку трохи зміцнилась

Понеділок, 23 грудня 2019, 17:45
 

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,26 - 23,28 гривні;

Євро – 25,79 - 25,81 гривні;

Нагадуємо:

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.

Економічна правда

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