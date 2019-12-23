Гривня на міжбанку трохи зміцнилась
Понеділок, 23 грудня 2019, 17:45
23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,26 - 23,28 гривні;
Євро – 25,79 - 25,81 гривні;
Нагадуємо:
23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.
Економічна правда
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