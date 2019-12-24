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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 24 грудня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 23,27 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,77 (на 23 грудня – 25,84 гривні).

Нагадуємо:

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,27 – 23,30 гривні за долар.

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,26 – 23,28 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.

Економічна правда

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