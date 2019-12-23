Мінрегіон пропонує закон, який допоможе з проблемними "довгобудовами" 

Міністерство розвитку громад та територій розробляє законопроєкт "Про особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів житлового будівництва", який покладе на місцеві громади технічний контроль та фінансування добудов проблемних об’єктів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, Мінрегіон пропонує створити обласним радам комісії з технічного обстеження, які будуть контролювати проблемні забудови.

Також закон планує вирішити питання створення або визначення комунальних підприємств, які будуть виконувати функції завершення будівництва проблемних об’єктів.

Проєктом закону передбачено, що фінансування робіт з технічного обстеження об’єктів житлового будівництва здійснюється за рахунок коштів обласних бюджетів.

Фінансування завершення будівництва проблемних об’єктів житлового будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів буде щорічно передбачатись в програмі соціально-економічного розвитку відповідного населеного пункту.

Як зазначила міністерка розвитку громад та територій Альона Бабак, цей законопроект — "базовий макет" і створювався виключно для того, щоб визначитись із першочерговими кроками у вирішенні питань "довгобудів".

Міністерка повідомила, що Мінрегіон чекає на письмові пропозиції щодо законопроекту, які будуть обговорені на наступній робочій зустрічі 28 грудня.

Нагадуємо:



Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні проблемними вважаються 150 об'єктів житлового будівництва, найбільше таких об'єктів у Києві - 51.

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