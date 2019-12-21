Повернення активів Нафтогазу в Криму не згадується в перемовинах — Вітренко

Питання повернення активів Нафтогазу, які залишилися на окупованій території Криму не згадуються в протоколі щодо транзиту газу.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на брифінгу для преси.

"Стосовно арбітражу, які за активами в Криму, що належать групі "Нафтогаз": жодним чином це не згадується в цьому протоколі. Це окремий процес. Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за відповідними позовами Нафтогазу.

І в цьому протоколі це ніяк не згадується", — повідомив він.

Нагадуємо:

Нова газова угода, за європейськими правилами, буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років, Росія також має виплатити Україні всі 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта".

ПАТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.

50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова —близько 42% акцій.

Українські інвестори розпочали принаймні вісім інвестиційних арбітражів проти Росії на підставі угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року ("Інвестиційна угода").

18 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта".

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