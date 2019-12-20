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Позов в Ізраїлі: Приватбанк звинувачує Коломойського у відмиванні коштів

П'ятниця, 20 грудня 2019, 18:41
 

Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

Про це йдеться у позовній заяві Приватбанку до Окружного суду Тель-Авіва, повідомляє НВ Бізнес.

Згідно з позовом, колишні власники банку провели великі транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, серед яких серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.

"Виходячи з позовної заяви Приватбанку, Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди в результаті прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їх контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою "Святий Іоанн" (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі)", - йдеться у повідомленні.

За даними Приватбанку, ексвласники діяли наступним чином: сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і ймовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або її філії на Кіпрі.

"Згодом, як стверджується в позові, кошти переводилися з рук в руки для "відмивання" і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова.

Щодо зв’язку між шахрайськими діями, описаними в позові, з Дисконт банком, як заявляє Приватбанк в позові, суму в розмірі 1,2 млрд доларів було переведено до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007-2011 роках на банківський рахунок компанії St John", - пише НВ Бізнес.

У позові йдеться, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John у філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися помилковими.

Згідно з позовом, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які мали запідозрити в Дисконт банку. 

Нагадаємо:

Приватбанк ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США.

Також Приватбанк збільшив суму позовних вимог проти екс-власників банку в Канцлерському суді штату Делавер (США), подавши до суду доповнену позовну заяву.

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Приватбанк Коломойський Ізраїль суд

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