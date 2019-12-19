Приватбанк збільшив суму позову проти ексакціонерів у суді США

Приватбанк збільшив суму позовних вимог проти екс-власників банку в Канцлерському суді штату Делавер (США), подавши до суду доповнену позовну заяву.

Про це йдеться у заяві голови наглядової ради банку Шерона Іскі та голови правління Петра Крумханзла до 3 річниці націоналізації банку.

Крім цього, банк ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США.

"Банк продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму більше 3 млрд доларів США (з відсотками) у Високому Суді Англії та Уельсу.

Ми продовжимо діяти в найкращих інтересах наших клієнтів та інших стейкхолдерів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

У травні державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського.

У своїй заяві Приватбанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш, ніж в дюжині штатів, в тому числі в Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує цей юридичний ресурс.

Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, Приватбанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі" - Ред.).

Економічна правда