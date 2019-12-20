Гончарук: Нам дістався дуже складний бюджет

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав фракцію "Слуги народу" не вестися на провокації та пояснив, що працювати з бюджетом, який готувався іншим урядом та ухвалювався попереднім парламентом, складно.

Про це він сказав під час "Години запитань до уряду" у парламенті.

"Хочу звернутися перш за все до фракції "Слуга народу", друзі, не ведіться на провокації. Нам дістався дуже складний бюджет. Взагалі закривати рік із чужим бюджетом важко. Це потрібно усвідомлювати.

...Люди у минулому році прийняли бюджет, зафіксували суму доходів, а потім після цього прийняли лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування при розмитненні компоненти для зеленої енергетики.

Таким чином ми втратили 9 мільярдів. Тобто, у бюджеті це є, а грошей реально немає", - сказав Гончарук.

За його словами, також має велике значення курс гривні та ціни на енергоносії.

"В бюджеті були закладені кошти в тому числі й від оподаткування газу. Подивіться, скільки він коштував тоді, коли бюджет планувався і скільки коштує зараз", - додав прем'єр-міністр.

Гончарук запевнив, що уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати, а також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування.

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19 грудня Кабмін затвердив перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік, - недовикористані кошти на суму 322,6 млн грн із деяких програм перенаправили на програму "Реструктуризація вугільної галузі".

Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Економічна правда

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