В Україні в обігу з'явилися 5-гривневі монети

20 грудня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 5 гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

На монетах, як і на банкнотах, зображений Богдан Хмельницький.

Монета номіналом 5 гривень майже на 2 мм більша в діаметрі в порівнянні з 2-гривневою. Її вага - 5,2 грама.

Новою монетою можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідного номіналу необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти в обігу. Спеціально вилучатися з обігу банкноти номіналом 5 гривень не будуть.

"Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок – за будь-яких обставин вони залишаться дійсним платіжними способом. Монети замінять зношені та пошкоджені банкноти відповідних номіналів природним чином", – уточнили в НБУ.

Також з 20 грудня 2019 року введено в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень.

Громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналом 50 гривень старого зразка на оновлені банкноти.

З 25 лютого 2020 року в обігу з'являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень, а з середини наступного року в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень.

Нагадуємо:

27 квітня 2018 року в готівковому обігу з'явилися нові монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

З огляду на тривалість життя монет (близько 20-25 років), заміна банкнот монетами дозволять державі заощадити близько 1 млрд гривень.

Тривалість життя паперових грошей - 1-2 роки.

З 1 жовтня 2019 року НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок і поступово буде виводити з обігу монету номіналом 25 коп, однак поки що вона залишиться платіжним засобом.

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Економічна правда