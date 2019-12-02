Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 23,97 гривні за долар, що є максимальним показником з початку 2016 року.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,32 (на 29 листопада – 26,45 гривні).