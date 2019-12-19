Гончарук про зупинку виплати деяких державних видатків: Це абсолютно контрольована ситуація

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ситуація із тимчасовим призупиненням виплати коштів на незахищені статті державного бюджету раніше вже неодноразово траплялася в Україні.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Зараз в ЗМІ вчергове поширюються фейки про те, що нібито в держави немає коштів, що в нас якийсь дефолт, проблеми з бюджетом. Це фейк. Не вірте цим неправдивим повідомленням, ситуація абсолютно під контролем. У держави є гроші для того, щоб виплатити пенсії, зарплати, субсидії, соцвиплати та інші захищені статті. Проблем по цих платежах немає", - підкреслив він.

"До кінця року залишилось 8 фінансових робочих днів. Це означає, що держава закінчує бюджетний рік. У цей період кожного року державний апарат намагається перерозподілити ті кошти, які були зекономлені протягом року, на якісь дрібниці: хтось хоче використати кошти на канцелярські товари, закупити паперу на весь наступний рік або просто вкрасти", - додав Гончарук.

В уряді, за його словами, вирішили з цим явищем боротися, тому ввели обмеження на розподіл коштів.

"До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести. Це дозволить максимально ефективно витратити гроші українських платників податків", - додав він.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Маркарова заявила, що призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.

Економічна правда