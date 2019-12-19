Зміцнення гривні – це злочин проти України — столичний забудовник

Ревальвація гривні стимулює збільшення обсягів імпорту іноземної продукції і підвищує собівартість товарів українського виробництва в доларовому еквіваленті.

Про це заявив президент компанії "КАН Девелопмент" Ігор Ніконов в інтерв'ю Економічній правді.

"Нам зростання курсу гривні невигідне. Зростає собівартість в доларах, всі рахують в голові в доларах. Коли гривня падає повільно – це добре. Для експортерів, для людей", – заявив Ніконов.

"Плавна девальвація стимулює попит. Люди розуміють, що гривня завтра ослабне і купують. Китай же знижує курс юаня постійно, а американці з ними воюють за це. Чому? Тому що експортний потенціал збільшується одночасно", – вважає забудовник.

За словами Ніконова, зміцнення гривні – це злочин проти України.

"Причому конкретний злочин, який має розслідуватися на дуже серйозному рівні. Ми стимулюємо імпорт і знищуємо експорт. Хлопці, це маячня!", – заявив президент КАН Девелопмент.

За словами Ніконова, зростання курсу гривні і, відповідно, падіння курсу долара призводить до збільшення бюджету в доларовому еквіваленті.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Ігор Ніконов, КАН Девелопмент: 90% будівельного ринку працює за принципом "пилососимо з усіх"

Нагадуємо:

Ніконов також розповів, що в Україні з'явилися ізраїльські та канадські фонди, які купують квартири з метою подальшої їхньої здачі в оренду.

Олександр Колесніченко, ЕП