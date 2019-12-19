У КАН Девелопмент розповіли про ізраїльські фонди, які скуповують квартири в Києві

Віднедавна в Україні з'явилися іноземні фонди, які купують квартири з метою подальшої їхньої здачі в оренду.

Про це розповів президент компанії "КАН Девелопмент" Ігор Ніконов в інтерв'ю Економічній правді.

За розрахунками КАН, вже понад 10% продажів житлової нерухомості припадає на інвестиції з метою перепродажу або здачі в оренду.

"З'явилися фонди іноземні, канадські та ізраїльські, які купують нерухомість. Бізнес такий: купують квартири секціями, роблять ремонти і здають в оренду", – сказав Ніконов.

За його словами, інвестори шукають високу прибутковість.

"Вони ринок дуже сильно "шерстять" в надії отримати супер-знижки. Бували угоди, 50 квартир купували люди відразу одним ударом", – заявив забудовник.

За його спостереженнями, збільшилася кількість інвесторів, які купують по 2-3 квартири.

"Ми самі тепер зрозуміли, що треба розширювати палітру послуг, і стали робити ремонти під оренду і під продаж", – повідомив президент КАН Девелопмент.

"Девелопери, які продають одну квартиру і більше нічого, дуже швидко підуть з ринку. Ти повинен думати на 50 років вперед. І якщо ти на 50 років вперед модель свою не побудував – у тебе немає завтра", – додав Ніконов.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Ігор Ніконов, КАН Девелопмент: 90% будівельного ринку працює за принципом "пилососимо з усіх"

Олександр Колесніченко, ЕП