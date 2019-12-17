ЄС сертифікував Оператора ГТС України

Секретаріат Енергетичного Співтовариства погодив видачі сертифікації Оператору газотранспортної системи України.

Про це повідомляється на сайті на сайті Енергетичного співтовариства.

"Висновком, прийнятим 17 грудня у рамках Третього енергетичного пакету, Секретаріат підтверджує, що процес анбандлінгу "Нафтогазу" пройшов відповідно до вимог європейського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи у відповідності до правил на енергетичному ринку Європи.

"Нерозривна організація ("Нафтогаз" - ред.) багато років страждала від внутрішніх суперечок та інерції. Позитивний висновок є наслідком нещодавнього прийняття Верховною Радою закону про анбандлінг.

На підставі цього закону Оператор ГТС України буде функціонувати як незалежний оператор з 1 січня 2020 року", - підкреслили в Енергетичному Співтоваристві.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким операція з передачі ГТС України від "Нафтогазу" до нового "Оператора ГТС" звільняється від сплати ПДВ - цей закон був останнім кроком, необхідним для завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу".

15 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

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Економічна правда