Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,38 - 23,40 гривні;
Євро – 25,99 - 26,0 гривні;
Нагадуємо:
18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 грудня на рівні 23,47 за долар.
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.
Економічна правда
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