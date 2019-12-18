Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,38 - 23,40 гривні;

Євро – 25,99 - 26,0 гривні;

Нагадуємо:

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 грудня на рівні 23,47 за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Економічна правда