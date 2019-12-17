Гривня на міжбанку утримує позиції

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,45 - 23,46 гривні;

Євро – 26,14 - 26,16 гривні;

Нагадуємо:

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 17 грудня на рівні 23,49 за долар.

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Економічна правда