Водії почали тестувати додаток з правами у смартфоні

16 грудня стартував період бета-тестування мобільного застосунку "Дія".

Джерело: Приватбанк

Деталі: Зазначається, що на сьогодні для бета-тестування зареєструвалися понад 58 тисяч українців, проте участь у першій хвилі зможуть взяти лише 20 000.

Відібрані учасники тестування отримують індивідуальні листи на електронну адресу з посиланням для доступу до застосунку. Після входу в особистий кабінет водія та завантаження документів водії зможуть користуватися Дією безпосередньо на дорогах.

Верифікація документів співробітниками поліції відбуватиметься за допомогою QR-коду. У випадках, коли поліцейські відмовлятимуться визнавати документи у смартфоні та вимагатимуть пластикові, водіям необхідно звернутися на гарячу лінію поліції: 0-800-50-02-02.

Період тестування триватиме до впродовж місяця. Протягом цього часу команда розробників аналізуватиме відгуки, аби виправити усі недоліки застосунку.

Що передувало: 11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

Чому це важливо: Після впровадження "Дії" на практиці це значатиме, що абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти.