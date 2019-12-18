Курс валют на 18 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,40 - 23,42 гривні;

Євро – 26,06 - 26,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,25 – 23,49 гривні. Євро купують по 25,83 гривні, продають по 26,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,28 - 23,33 гривні, євро - 25,88 - 25,98 гривні.



Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 грудня на рівні 23,47 за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Економічна правда