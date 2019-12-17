У Мінекономіки розповіли наскільки геокадастр готовий до земельної реформи

Заповнення державного геокадастру даними про землю складає 73%,

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

"На сьогодні, заповнення Геокадастру - 73%.

Міф: для запуску ринку землі потрібне 100%-ве заповнення. Ні, в багатьох країнах, що мають ринок, заповнення є біля 80%. Для функціонування ринку землі потрібне заповнення тими землями, які будуть купувати.

Тобто, власник, який хоче продати землю, має внести свою ділянку в кадастр. Технічно - це легко. А політичну легкість ми забезпечимо через перезавантаження кадрів кадастру, яке відбувається зараз", - заявив Милованов.

Нагадуємо:

12 грудня Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів.

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Економічна правда