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У Мінекономіки розповіли наскільки геокадастр готовий до земельної реформи

Вівторок, 17 грудня 2019, 17:45

Заповнення державного геокадастру даними про землю складає 73%, 

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

"На сьогодні, заповнення Геокадастру - 73%.

Міф: для запуску ринку землі потрібне 100%-ве заповнення. Ні, в багатьох країнах, що мають ринок, заповнення є біля 80%. Для функціонування ринку землі потрібне заповнення тими землями, які будуть купувати.

Тобто, власник, який хоче продати землю, має внести свою ділянку в кадастр. Технічно - це легко. А політичну легкість ми забезпечимо через перезавантаження кадрів кадастру, яке відбувається зараз", - заявив Милованов.

Нагадуємо:

12 грудня Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів.

Читайте також: Від баласту до кадастру: 10 кроків до перезавантаження земельної служби

Економічна правда

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Держгеонадр ринок землі

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