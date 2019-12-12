Держгеокадастр оголосив конкурси на нових керівників територіальних органів
Четвер, 12 грудня 2019, 11:25
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, оголосили конкурс на посади керівників головних управлінь Держгеокадастру у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.
Подати документи на вакантні посади можна до 2 січня 2020 року.
Нагадаємо:
Керівників усіх територіальних органів Держгеокадастру звільнили 10 грудня.
Економічна правда
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