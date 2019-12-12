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Держгеокадастр оголосив конкурси на нових керівників територіальних органів

Четвер, 12 грудня 2019, 11:25

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру оголосила конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, оголосили конкурс на посади керівників головних управлінь Держгеокадастру у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській,  Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.

Подати документи на вакантні посади можна до 2 січня 2020 року.

Нагадаємо:

Керівників усіх територіальних органів Держгеокадастру звільнили 10 грудня.

Економічна правда

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