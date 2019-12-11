Від баласту до кадастру: 10 кроків до перезавантаження земельної служби

Кабінет Міністрів ініціював масштабну трансформацію земельних відносин в Україні.

Її результатом має стати формування нової парадигми з відповідними змінами в правовому полі і орієнтацією на місцеве самоврядування.

Держгеокдастр (ДГК), що знаходиться в центрі системи земельних відносин, не тільки потрапляє під ці зміни, а й реалізує більшу частину з них.

Дуже узагальнено план дій на шляху цієї трансформації можна укласти в 10 пунктів.

Передача частини повноважень, в першу чергу – щодо розпорядження землями, на місцевий рівень

У 2013 році Держгеокадастр, тоді ще в статусі Держземагентства отримав під свій контроль величезний ресурс – понад 10 млн га земель сільгосппризначення за межами населених пунктів.

Оціночна вартість цього активу, навіть якщо брати "середню по палаті" нормативно грошову оцінку становить понад 12 млрд доларів – і це без урахування стратегічного його значення для аграрної галузі, яке мультиплікує оцінку.

Це величезна сума, яка створює тиск на відомство і формує корупційні спокуси.

Незважаючи на погану репутацію ДГК, було б неправдою сказати, що поголовно всі співробітники відомства піддалися їм, але поки залишається цей функціонал, залишається і ризик зловживань.

Уже в наступному році функції щодо розпорядження землями будуть передані на місця, об'єднаним територіальним громадам, тобто людям, які безпосередньо проживають на цій землі і розуміють, як нею оптимально розпорядитися.

Законопроект 2194, який регулює цю передачу, ухвалений в першому читанні і до кінця року, сподіваюся, набуде статусу закону.

Діджіталізація процесів та усунення контакту з чиновником

Чесна відповідь на питання "Чи можна перевести в онлайн 100% послуг в земельній сфері?" звучить так: "Ні, поки не можна".

Але діджіталізуючи навіть частину функцій, можна розірвати корупційні ланцюжки і зробити системну корупцію неможливою.

Це довів пілотний проект по екстериторіальності погодження проектів землеустрою.

Його можна порівняти з розумно організованою лотереєю, в якій завжди виграє клієнт: проект рендомно потрапляє до експерта з іншої області, і він розглядає його, орієнтуючись на якість та дотримання вимог законодавства, а не можливість отримати винагороду.

Якщо розширити цю практику, ми отримаємо позитивний ефект в частині боротьби з корупцією дуже швидко.

Кадрове оновлення

В останні дні не рідко чую гарячі заклики "сьогодні ж вигнати всіх", але я не вірю в ефективність такого кроку.

По-перше, не всі співробітники злісні порушники, по-друге, потрібно зберегти життєздатність відомства.

При цьому, команда безумовно повинна бути і буде оновлена. 10 грудня всі 100% начальників обласних управлінь Держгеокадастру відсторонені від виконання своїх обов'язків і оголошена перша хвиля кадрових конкурсів.

Конкурси будуть відкритими, за їх перебігом можна буде стежити онлайн.

Зарплати в держсекторі, всупереч стереотипному уявленню, цілком конкурентні, а можливості для зростання і розвитку вищі, ніж в приватному бізнесі. Тому закликаю всіх бажаючих подавати свої кандидатури.

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Було б надто самовпевнено сподіватися, що люди повірять на слово, що Держгеокадастр почав працювати з нульовою толерантністю до корупції.

Тому ми надаємо можливість кожному переконатися в цьому особисто. Держгеокадастр публікує 100% рішень щодо розпорядження землями на своєму сайті - вони відкриті для обліку і контролю.

Я буду вдячний за оперативний фід-бек, якщо якесь з опублікованих рішень здасться сумнівним.

Забезпечення можливості ефективного громадського контролю

Найближчим часом стартує процедура по створенню громадської ради при Держгеокадастрі. Крім того, що формування такого органу – це вимога законодавства, так це ще і можливість дізнатися безпосередньо у представників учасників ринку про поточні проблеми і оперативно на них відреагувати.

Також ми відкрили додаткові канали комунікації через e-mail: створена мережа з 24 електронних адрес, по одному на кожну область, куди можна надіслати інформацію про виявлені порушення в роботі органів земельних ресурсів. Перелік адрес – за посиланням в кінці тексту.

Спрощення земельних процедур

Земельні відносини рекордно зарегульовані –і іноді це зовсім не випадковість.

Деякі етапи і процедури були створені штучно, маючи на увазі можливість отримання тіньового прибутку.

Для порівняння співвідношення витрат часу на одну й ту ж саму послугу в онлайні і "в живу": одна доба проти семи робочих днів.

Частину елементів земельних відносин можна оптимізувати абсолютно безболісно для всіх, крім корупціонерів.

Наприклад, ми маємо на меті уніфікувати вимоги до документації землеустрою, що значно скоротить термін розгляду проектів і звузить простір для маневру експерта.

Зараз, хоч це і може здатися дивним, в кожній області реалізують свої власні підходи до розгляду проектів.

На щастя, парламент виявився досить чутливий до запропонованих новацій плюс кілька технічних процедур можна скасувати внутрішнім наказом по Држгеокадастру.

Кількість погоджувальних процедур має скоротитися до однієї вже наступного року.

Поліпшення сервісу та призначення конкретних відповідальних осіб

Зрозуміло, що поліпшення якості обслуговування і клієнтоорієнтованість – це командна робота всього відомства. Але часто, коли відповідають "всі", на практиці це означає "ніхто".

У Держгеокадастрі буде створено новий департамент контролю якості надання сервісів, який профільно відповідатиме за те, щоб клієнти були задоволені.

Ми вводимо умовного третейського суддю, який зможе оцінити коректність дії чиновників з того чи іншого кейсу.

Щоб не виявилося, що це формат – "бджоли проти меду", для такого експерта буде закладений KPI, який буде стимулювати неупередженість роботи.

Перехід до єдиної (масової) системі оцінки земельних ділянок

У всьому цивілізованому світі існує єдина оцінка земельних ділянок. В Україні дві основних: нормативно грошова та експертна.

При цьому обидві вони подекуди відірвані від реальності, а поняття "ринкова ціна" доволі розмите.

У 2020 році буде розпочато перехід на масову оцінку земельних ділянок – вона буде відповідати ринку, як це і диктує світовий досвід.

Крім того, підхід до оцінки земель в цілому досить архаїчний. Ми маємо намір оновити методику оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення.

Відкриття нових шарів в кадастрі

Повнота і точність інформації в Державному земельному кадастрі ніколи ще не була такою важливою, як зараз – напередодні відкриття ринку землі.

Зараз наповненість ДЗК знаходиться на рівні 74% – це досить високий показник навіть порівняно з європейськими країнами.

Додатково ми вже відкрили п'ять інформаційних шарів в кадастрі, в тому числі про ліс, умовні прибережні захисні смуги, незареєстровані території, природно-заповідний фонд, спецдозволи геонадр.

Цими днями відкриємо ще п’ять. Кадастр поступово стає багатофункціональним інструментом, а не просто масивом інформації.

Крім того, ми відкриваємо доступ професійній спільності до інформації про координати поворотних точок – це одні із найбільш запитуваних даних з ДЗК.

Аудит діяльності Дежгеокадастру і його територіальних органів

Кабінет Міністрів доручив провести повну перевірку діяльності земельної служби. Аудит почався 10 грудня і за його підсумком будуть прийматися як мінімум кадрові рішення, як максимум – фігурантами займуться правоохоронні органи

Перший етап аудиту охопить період 2018-2019 рр, потім він може бути розширений.

Ця процедура необхідна:

а) щоб виявити поточні зловживання;

б) дати сигнал новій команді, що будь-які порушення будуть виявлені і за них настане відповідальність.

У цьому контексті я прошу всіх громадян, які щиро прагнуть до позитивних змін у земельних відносинах та мають інформацію, що могла б допомогти перевірці, поділитися нею на е-мейл у відповідній області.

Перелік доступний тут. Наперед вдячний за співпрацю.