Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку утримує позиції 

Понеділок, 16 грудня 2019, 18:25

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,49 – 23,51 гривні;

Євро – 26,18 - 26,21 гривні;

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,49 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 16 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 16 грудня 2019, 12:30
Гривня на міжбанку утримує позиції 12 грудня 2019, 17:08
Курс валют на 11 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 11 грудня 2019, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!