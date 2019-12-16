Гривня на міжбанку утримує позиції
Понеділок, 16 грудня 2019, 18:25
16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,49 – 23,51 гривні;
Євро – 26,18 - 26,21 гривні;
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,49 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.
Економічна правда
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