Курс валют на 16 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,47 - 23,49 гривні;
Євро – 26,14 - 26,16 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,30 – 23,54 гривні. Євро купують по 25,86 гривні, продають по 26,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,41 - 23,48 гривні, євро - 25,97 - 26,06 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,49 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.
Економічна правда
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