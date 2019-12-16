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Курс валют на 16 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Понеділок, 16 грудня 2019, 12:30

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,47 - 23,49 гривні;

Євро – 26,14 - 26,16 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,30 – 23,54 гривні. Євро купують по 25,86 гривні, продають по 26,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,41 - 23,48 гривні, євро - 25,97 - 26,06 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,49 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

Економічна правда

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