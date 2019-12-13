Наступного тижня відбудеться три суди по справах Приватбанку

Починаючи з 16 грудня, у судах буде розглянуто відразу 3 судових процеси, у яких задіяний Національний банк та Приватбанк.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

- 16 грудня о 10:00 у Великій Палаті Верховного Суду розпочнеться розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами. Також родина Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну їх коштів на акції ПриватБанку (bail-in);

- 18 грудня о 10:00 Печерський районний суд міста Києва розгляне позов Ігоря Коломойського про визнання інформації недостовірною та такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію;

- 19 грудня о 10:00 Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду м.Києва про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд м.Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського та визнав незаконним рішення про виведення ПриватБанку з ринку.

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