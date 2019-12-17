Курс валют: гривня тримається вище 23,5 за долар

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 17 грудня на рівні 23,49 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,18 (на 16 грудня – 26,25 гривні).

Нагадуємо:

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

Економічна правда