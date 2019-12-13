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Кабмiн пiдписав момерандум з тютюновими виробниками: що змiниться

П'ятниця, 13 грудня 2019, 12:01

Кабмiн та найбiльшi виробники тютюнових виробiв в Українi - British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris - пiдписали "Меморандум про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників".

Про це повiдомляє пресслужба Мiнекономiки.

У мiнiстерствi очiкують, що завдяки пiдписанню документу створять рiвнi правила гри на ринку, будуть протидiяти незаконнiй торгiвлi та ухиленню вiд сплати податкiв.

"У Меморандумі, зокрема, йдеться про наміри обговорення змін в методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, розробку пропозицій щодо ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, впровадження системи відстеження переміщення тютюнових виробів", - йдеться у повiдомленнi.

Крiм цього, найближчим часом Кабмiн разом iз представниками тютюнової індустрії створять робочу групу для напрацювання інструментів реалізації положень Меморандуму.

Растіслав Чернак, директор підприємства з іноземною інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн":

"Ми розцінюємо підписання Меморандуму як результат конструктивного діалогу, який розпочався між владою та великим бізнесом. Сподіваємось, що це стане першим кроком у вирішенні найбільш нагальних питань, які сьогодні стоять перед нашою галуззю і економікою України, а також закладе фундамент для плідної взаємодії та співпраці в інтересах держави та бізнесу", - заявив директор підприємства з іноземною інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" Растіслав Чернак.

Нагадаємо:

Ранiше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості.

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

Економічна правда

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Камбін тютюн
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