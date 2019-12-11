Кабмін порозумівся з тютюновими виробниками

Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості.

Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю", - сказав Гончарук.

За його словами, меморандум направлений проти зловживань на ринку.

"Щоб ніхто ні з ким не змовлявся, щоб ніхто не утворював монополій, не зловживав", - заявив глава уряду.

Гончарук також зауважив, що до нинішньої моделі тютюнового ринку є багато питань.

Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

Економічна правда