АМКУ зобов'язав Мiнiнфраструктури скасувати пiльги для "Борисполя"

Антимонопольний комiтет ухвалив рiшення про скасування пiльг та iнших переваг, якi Мiнiнфраструктури надало мiжнародному аеропорту "Бориспiль".

Про це повiдомляє пресслужба АМКУ.

У Комiтетi нагадали, що наказ Мiнicтерства вiд 04.06.2019 встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411 євро для всіх інших аеропортів країни.

Пiдкреслюється, що наслiдками встановлення таких ставок можуть бути:

збільшення вартості перельотів на внутрішніх та міжнародних рейсах для тих аеропортів країни, для яких встановлена ставка удвічі більша, чим для аеропорту Бориспіль;

авіакомпанії не будуть зацікавлені у здійсненні авіаперевезень в інші міжнародні аеропорти України, крім МА "Бориспіль". Зокрема, це стосується аеропорту "Київ" (Жуляни), який знаходиться в межах одного з аеропортом "Бориспіль" Київського авіаційного вузла;

зменшення кількості авіарейсів в інші аеропорти України крім аеропорту Бориспіль, у якого навпаки відбудеться збільшення авіарейсів.

В АМКУ заявили, що такi дії Мінінфраструктури містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

"Комiтет зобов’язав міністерство внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - йдеться у повiдомленнi.

Нагадаємо:

У листопадi Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури через встановлення в аеропорту "Бориспіль" удвічі нижчої плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків, ніж в інших аеропортах.

Асоціація "Аеропорти України" вимагала скасувати наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, який встановлює суттєві преференції на аеронавігаційне обслуговування для міжнародного аеропорту "Бориспіль", як дискримінаційний.