АМКУ зобов'язав Мiнiнфраструктури скасувати пiльги для "Борисполя"
Антимонопольний комiтет ухвалив рiшення про скасування пiльг та iнших переваг, якi Мiнiнфраструктури надало мiжнародному аеропорту "Бориспiль".
Про це повiдомляє пресслужба АМКУ.
У Комiтетi нагадали, що наказ Мiнicтерства вiд 04.06.2019 встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411 євро для всіх інших аеропортів країни.
Пiдкреслюється, що наслiдками встановлення таких ставок можуть бути:
- збільшення вартості перельотів на внутрішніх та міжнародних рейсах для тих аеропортів країни, для яких встановлена ставка удвічі більша, чим для аеропорту Бориспіль;
- авіакомпанії не будуть зацікавлені у здійсненні авіаперевезень в інші міжнародні аеропорти України, крім МА "Бориспіль". Зокрема, це стосується аеропорту "Київ" (Жуляни), який знаходиться в межах одного з аеропортом "Бориспіль" Київського авіаційного вузла;
- зменшення кількості авіарейсів в інші аеропорти України крім аеропорту Бориспіль, у якого навпаки відбудеться збільшення авіарейсів.
В АМКУ заявили, що такi дії Мінінфраструктури містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
"Комiтет зобов’язав міністерство внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - йдеться у повiдомленнi.
Нагадаємо:
У листопадi Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури через встановлення в аеропорту "Бориспіль" удвічі нижчої плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків, ніж в інших аеропортах.
Асоціація "Аеропорти України" вимагала скасувати наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, який встановлює суттєві преференції на аеронавігаційне обслуговування для міжнародного аеропорту "Бориспіль", як дискримінаційний.
Економічна правда
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