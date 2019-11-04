АМКУ відкрив справу проти Мінінфраструктури через аеропорт "Бориспіль"

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури через встановлення в аеропорту "Бориспіль" удвічі нижчої плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків, ніж в інших аеропортах.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Для того, щоб авіакомпанія здійснила посадку в певному аеропорту України, вона повинна сплатити відповідний державний збір (ставку) за обслуговування повітряного судна Украероруху, а розміри цих ставок своїм наказом встановлює та затверджує Міністерство інфраструктури", - пояснюють в Комітеті.

Зазначається, що збори були однакові для усіх авіакомпаній незалежно від того, де знаходиться аеропорт.

"Але Міністерство вирішило внести зміни до свого наказу, встановивши, зокрема, одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" і 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни", - підкреслили в АМКУ.

Там зазначають, що неодноразово застерігали Мінінфраструктри про те, що встановлення таких ставок має ознаки надання одному аеропорту пільг або переваг, які ставлять його у привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами.

Крім того, асоціація Аеропорти України, учасниками якої є 20 аеропортів, звернулася до АМКУ з відповідною скаргою.

"Незважаючи на застереження Комітету, Мінінфраструктури затвердило наказ та ввело його в дію. Враховуючи наведене, Комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури", - заявили в АМКУ.

Нагадаємо:

Асоціація "Аеропорти України" вимагає скасувати наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, який встановлює суттєві преференції на аеронавігаційне обслуговування для міжнародного аеропорту "Бориспіль", як дискримінаційний.

Економічна правда