Аеропорти вимагають скасувати наказ про преференції на аеронавігаційне обслуговування "Борисполя"

Асоціація "Аеропорти України" вимагає скасувати наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, який встановлює суттєві преференції на аеронавігаційне обслуговування для міжнародного аеропорту "Бориспіль", як дискримінаційний.

Про це йдеться у заяві асоціації.

"Старе керівництво Мінінфраструктури України, своїм наказом №415 від 04.06.2019 року затвердило більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора галузі - Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Згідно з цим документом, оплата за послуги з аеронавігаційного обслуговування для аеропорту "Бориспіль" становить 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів - 901,68 євро. Хоча, по-перше, згідно із затвердженим самим же міністерством стратегічним планом розвитку авіатранспорту на період до 2020 року, у галузі мали бути створені рівні і конкуренті умови. І, по-друге, попереднім наказом №669 була встановлена єдина для всіх аеропортів ставка - 873,77 євро", - підкреслюють в асоціації.

В організації заявляють, що встановлення різних ставок за одну і ту саму послугу з аеронавігаційного обслуговування "підштовхне авіакопанії базуватися саме в "Борисполі".

"Фактично Мінінфратруктури своїм рішенням гарантує зменшення вартості авіаперельотів на внутрішніх і міжнародних рейсах тим авіакомпаніям, які виконують рейси з аеорпорту "Бориспіль". У той же час вартість на внутрішніх і міжнародних рейсах, які виконують з інших українських аеропортів, істотно збільшується", - наголошує асоціація.

"Асоіцація не може погодитися з антиконкурентними умовами для аеропортів України з введенням в дію наказу №415 Мінінфраструктури у питаннях захисту економічної конкуренції. АМКУ, як держорган, має детально розібратися у проблемі і негайно вжити заходів для відновлення балансу і паритетних умов на ринку перевезень", - заявив президент асоціації Петро Липовенко.

З ним погоджується керівництво аеропортів "Вінниця", "Київ", "Харків".

"Очевидно, що наслідки таких нерівних умов на собі найбільше відчує столичний аеоропорт. Адже аеропорт "Київ знаходиться у безпосередній близькості з привілейованим аеропортом "Бориспіль", зрозуміло, що перевізник вибере ту ціну, яка є істотно нижчою", - заявив гендиректор ТОВ "Мастер-Авіа" (Міжнародний аеропорт "Київ").

Економічна правда