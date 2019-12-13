Українські виробники придумали нову назву для сиру фета
Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву - набіл.
Про це в ефірі AgroFM розповіла заступниця голови громадської спілки "Вівчарство і козоводство України" Наталія Якименко, передає Agroportal.
"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу", – говорить вона.
Якименко пояснює, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом.
Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.
Якименко додає, що для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.
Нагадуємо:
Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням.
Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень 20 вересня.
Президент Володимир Зеленський підписав цей закон у жовтні.
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