Парламент сказав "ні" українському "коньяку" і "шампанському"
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень.
Відповідне рішення підтримали 277 депутатів.
Представила законопроект заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
Під час підготовки законопроекту надійшло 85 пропозицій, 82 з яких враховано.
Зазначається, що цей законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Він повинен забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.
"Метою прийняття проекту закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства щодо охорони прав на географічні зазначення із правом ЄС", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням.
Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське.
У першому читанні відповідний законопроект був ухвалений 11 вересня.
Економічна правда
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