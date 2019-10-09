Зеленський відправив коньяк та шампанське "на звалище історії"

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень".

Про це повідомляє у четвер прес-служба глави держави.

Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів, Закону "Про охорону прав на зазначення походження товарів", Декрету Кабінету міністрів "Про державне мито".

"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням.

Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень 20 вересня.

Економічна правда