Гривня на міжбанку утримує позиції
12 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,54 - 23,57 гривні;
Євро – 26,19 - 26,22 гривні;
Нагадуємо:
12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 23,60 за долар.
11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"