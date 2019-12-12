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Гривня на міжбанку утримує позиції

Четвер, 12 грудня 2019, 17:08

12 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,54 - 23,57 гривні;

Євро – 26,19 - 26,22 гривні;

Нагадуємо:

12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 23,60 за долар.

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

Економічна правда

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