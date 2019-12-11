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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Середа, 11 грудня 2019, 17:31

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,54 - 23,57 гривні;

Євро – 26,11 - 26,14 гривні;

Нагадуємо:

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 23,69 за долар

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Економічна правда

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