Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,54 - 23,57 гривні;
Євро – 26,11 - 26,14 гривні;
Нагадуємо:
11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 23,69 за долар
10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.
10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Економічна правда
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