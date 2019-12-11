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Курс валют на 11 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Середа, 11 грудня 2019, 11:10
 

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,59 - 23,61 гривні;

Євро – 26,14 - 26,16 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,46 – 23,71 гривні. Євро купують по 25,90 гривні, продають по 26,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,52 - 23,57 гривні, євро - 26,01 - 26,11 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 23,69 за долар

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Економічна правда

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