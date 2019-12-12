Курс валют на 12 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,56 - 23,58 гривні;

Євро – 26,22 - 26,24 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,36 – 23,61 гривні. Євро купують по 25,86 гривні, продають по 26,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,41 - 23,47 гривні, євро - 25,91 - 26,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 23,60 за долар.

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

Економічна правда