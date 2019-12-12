Курс валют на 12 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,56 - 23,58 гривні;
Євро – 26,22 - 26,24 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,36 – 23,61 гривні. Євро купують по 25,86 гривні, продають по 26,27 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,41 - 23,47 гривні, євро - 25,91 - 26,05 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 23,60 за долар.
11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.
Економічна правда
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