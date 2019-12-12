Гривня знову рекордно зміцнилась
Четвер, 12 грудня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 23,60 за долар.
Востаннє подібний курс тримався восени 2015 року.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро зміцнився і був встановлений на рівні 26,14 (на 11 грудня – 26,24 гривні).
Нагадуємо:
11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"