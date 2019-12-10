Курс валют на 10 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;
Євро – 26,24 - 26,26 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,59 – 23,77 гривні. Євро купують по 26,00 гривні, продають по 26,35 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,65 - 23,70 гривні, євро - 26,15 - 26,22 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,67 за долар.
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Економічна правда
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