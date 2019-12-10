Курс валют на 10 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,70 - 23,72 гривні;

Євро – 26,24 - 26,26 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,59 – 23,77 гривні. Євро купують по 26,00 гривні, продають по 26,35 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,65 - 23,70 гривні, євро - 26,15 - 26,22 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,67 за долар.

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Економічна правда