Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,60 - 23,64 гривні;

Євро – 26,14 - 26,18 гривні;

Нагадуємо:

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,67 за долар.

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Економічна правда