Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,60 - 23,64 гривні;
Євро – 26,14 - 26,18 гривні;
Нагадуємо:
10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,67 за долар.
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Економічна правда
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