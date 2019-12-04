Гончарук пояснив, на яких умовах бізнесмени зможуть взяти кредит під 5%

Програма з підтримки малого та середнього підприємництва, що передбачає доступне кредитування під 5-9% річних, запрацює з 1 лютого 2020 року.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

"За ініціативою президента Володимира Зеленського уряд готує до старту потужний інструмент - програму з підтримки малого та середнього підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатися наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут. Перший етап - доступне кредитування", - написав Гончарук.

За його словами, передбачається видача кредитів розміром до 1,5 млн грн терміном на п’ять років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочі місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат, наголосив прем'єр.

"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - лише той, що працює мінімум 12 місяців", - розповів Гончарук.

Глава уряду зазначив, що кредити можна брати в будь-якій сфері діяльності, згадавши енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та будь-які інші послуги. Він наголосив, що "кожен українець має право на підтримку від держави".

"Заявки будуть приймати вже незабаром. Наразі можна залишити повідомлення про бажання взяти участь за посиланням", - написав Гончарук.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

Перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.

Економічна правда