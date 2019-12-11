Кабмін повернув 14 майнових комплексів Державної зернової корпорації

Уряд повернув у державну власність 14 майнових комплексів Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), які були незаконно приватизовані раніше.



Про це повідомляє прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм-каналі.

"Ця багаторічна історія тягнулася в судах. Держава виграла суд. Подальшу долю маємо визначати за загальними правилами реформи управління державним майном.

Приватизація має бути прозорою та в умовах чесної конкуренції", - заявив Гончарук.

Нагадуємо:



4 грудня виконуючим обов’язки Державної продовольчо-зернової корпорації став громадянин Великобританії та екс-гендиректор агрохолдингу "Мрія" Саймон Чернявський.

31 жовтня У Литві затримано колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), якого Національне бюро з березня 2017 року розшукувало як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання понад 60 мільйонів доларів збитків підприємству.

Раніше в своєму розслідуванні "Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів" Економічна правда писала, як і куди виводилися кошти з держкомпанії.

Економічна правда