Курс гривні продовжує зміцнюватися як до долара, так і до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,67 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 26,24 (на 9 грудня – 26,32 гривні).

Нагадуємо:

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

Економічна правда