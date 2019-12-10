Курс гривні продовжує зміцнюватися як до долара, так і до євро
Вівторок, 10 грудня 2019, 09:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,67 за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 26,24 (на 9 грудня – 26,32 гривні).
Нагадуємо:
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.
Економічна правда
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