Бюджет отримає понад 100 мільйонів від продажу 3 державних об'єктів

Держава отримає 108, 5 млн гривень від продажу трьох об'єктів державної власності.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За даними Фонду держмайна, найбільші серед проданих державних об'єктів - це оптовий ринок у місті Бровари, який продали за 44,5 млн гривень, тобто в 10 разів дорожче за стартову ціну, яка становила 4 млн гривень.

Крім того, за 3,5 млн гривень продали "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій". Ціна продажу стартувала з 270 тисяч гривень і зросла у 13 разів. За об'єкт змагалися 10 учасників торгів.

А також Фонд держмайна продав 100% державного пакету акцій "АТ Україна Туристична", який проданий на 35% дорожче за стартову ціну.

"Фонд держмайна має продовжити роботу щодо 415 об'єктів з 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У разі продажу 415 переданих на приватизацію державних підприємств бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень.