Від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів

У разі продажу 415 переданих на приватизацію державних підприємств бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.

"Ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року.

У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їх продажу", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський доручив до 31 грудня 2019 року передати 500 держпідприємств Фонду державного майна для великої та малої приватизації. Всі органи виконавчої влади мають підготувати перелік, документацію та передати об'єкти в управління ФДМУ.

Перший заступник голови Мінекономіки Павло Кухта заявив, що у державній власності повинно залишитись лише 766 підприємств.