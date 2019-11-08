Зеленський запропонував засновнику Alibaba відкрити дослідницький центр в Україні
Президент Володимир Зеленський запропонував засновнику Alibaba Джеку Ма відкрити офіс дослідження і розробки в Україні для посилення роботи компанії в європейському регіоні.
Про це повідомляє пресслужба президента.
На зустрічі Зеленський розповів про "амбітну мету повністю перезавантажити Україну", щоб в країні з'являлися такі люди, як Ма.
Зеленський вважає, що Україна може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, в тому числі для Alibaba.
Президент розповів Ма про проєкт "Держава в смартфоні" і підкреслив важливість цифрових технологій в трансформації країни. Він повідомив, що зацікавлений в спільних освітніх проектах в сфері інформаційних технологій.
Також Зеленський зазначив, що Україна має одних з кращих в світі фахівців з data analytics і може запропонувати дійсно сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту.
Нагадуємо:
Ма вважає, що Україні варто удосконалити логістичну інфраструктуру, покриття інтернетом, систему платежів для розвитку електронної торгівлі та підприємництво.
Крім того, він заявив, що давно захоплений Україною та бачить у неї великий потенціал для розвитку.
Економічна правда
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