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Засновник Alibaba Джек Ма заявив про великий потенціал для розвитку України

П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:37

Засновник Alibaba Group Джек Ма на Київському міжнародному економічному форумі заявив, що давно захоплений Україною та бачить у неї великий потенціал для розвитку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Така чудова комбінація, як ця, не може не працювати", - сказав він.

Джек Ма серед чеснот України, зокрема, виділив родючу землю, відкритих та готових до змін людей, красивих жінок та багату історію.

За його словами, у світі небагато країн, де президенту трохи більше 40, прем’єру 30 з чимось, а окремим міністрам – 28, і це позитивно.

Він додав, що запрошуватиме своїх бізнес-партнерів відвідати Україну.

На його думку, українсько-китайські відносини повинні активно розвиватися.

Ма також закликав виправити ситуацію, коли товари по AliExpress йдуть в Україну чотири-сім днів "як в минулому столітті".

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Україна

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