Roshen планує відкривати по 10 магазинів на рік
Кондитерська корпорація Roshen планує щорічно відкривати по фірмовому магазину в містах присутності.
Про це повідомив президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський на зустрічі з журналістами.
"Щороку ми в кожному місті будемо додавати мінімум по одному магазину. Цей напрямок окупається. Ми розширюємося у всіх містах, цього року зайшли в Запоріжжя", - заявив Москалевський.
Він уточнив, що зараз фірмовий роздріб корпорації налічує 69 магазинів і присутній в 10 містах, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Ірпені, Борисполі, Броварах.
Крім того, президент корпорації зауважив, що зараз Roshen замислюється про розвиток мережі кав'ярень.
"В Києві висока конкуренція з точки зору кафе. Ми зараз в пошуку людини, яка цим займеться. У нас є магазини, і ми хотіли б таким чином підняти загальну виручку з точки", - сказав Москалевський, додавши, що поки не знає, чи отримає проект кав'ярень розвиток.
Президент Roshen зазначив, що 30-40% від прибутку спрямовується на інвестиції у виробництво, ще 10% - на соціальні проекти.
"Бориспільська фабрика нарощує потужності. Там зараз працює три лінії, четверта в монтажі. Наша мета - повністю завантажити підприємство. Ми очікуємо, що фабрика буде випускати 6-7 тис. тонн бісквітних виробів в місяць, зараз вона наближається до 1 тис. тонн", - сказав президент корпорації.
Нагадаємо:
У жовтні суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен" доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.
У липні стало відомо, що кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.
Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.
Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.
Roshen контролюється екс-президентом Петром Порошенком.
Економічна правда
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