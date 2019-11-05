Roshen планує відкривати по 10 магазинів на рік

Кондитерська корпорація Roshen планує щорічно відкривати по фірмовому магазину в містах присутності.

Про це повідомив президент корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський на зустрічі з журналістами.

"Щороку ми в кожному місті будемо додавати мінімум по одному магазину. Цей напрямок окупається. Ми розширюємося у всіх містах, цього року зайшли в Запоріжжя", - заявив Москалевський.

Він уточнив, що зараз фірмовий роздріб корпорації налічує 69 магазинів і присутній в 10 містах, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Ірпені, Борисполі, Броварах.

Крім того, президент корпорації зауважив, що зараз Roshen замислюється про розвиток мережі кав'ярень.

"В Києві висока конкуренція з точки зору кафе. Ми зараз в пошуку людини, яка цим займеться. У нас є магазини, і ми хотіли б таким чином підняти загальну виручку з точки", - сказав Москалевський, додавши, що поки не знає, чи отримає проект кав'ярень розвиток.

Президент Roshen зазначив, що 30-40% від прибутку спрямовується на інвестиції у виробництво, ще 10% - на соціальні проекти.

"Бориспільська фабрика нарощує потужності. Там зараз працює три лінії, четверта в монтажі. Наша мета - повністю завантажити підприємство. Ми очікуємо, що фабрика буде випускати 6-7 тис. тонн бісквітних виробів в місяць, зараз вона наближається до 1 тис. тонн", - сказав президент корпорації.

Нагадаємо:



У жовтні суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен" доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.

У липні стало відомо, що кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.

Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.

Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.

Roshen контролюється екс-президентом Петром Порошенком.

Економічна правда