Roshen зобов'язали доплатити 23 мільйони за будівництво заводу

Суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен"" доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Київської області.

Суд визнав, що пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу, який становив 667,31 мільйона гривень.

"Бісквітний комплекс "Рошен"" заплатив лише 30 мільйонів.

Суд зобов'язав компанію сплатити 23,19 млн гривень, оскільки з боргу вирахували вартість прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій.

Нагадуємо:

У липні стало відомо, що кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.

Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.

Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.

Roshen контролюється екс-президентом Петром Порошенком.

Економічна правда