Roshen зобов'язали доплатити 23 мільйони за будівництво заводу
Суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен"" доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.
Про це йдеться в рішенні Господарського суду Київської області.
Суд визнав, що пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу, який становив 667,31 мільйона гривень.
"Бісквітний комплекс "Рошен"" заплатив лише 30 мільйонів.
Суд зобов'язав компанію сплатити 23,19 млн гривень, оскільки з боргу вирахували вартість прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій.
Нагадуємо:
У липні стало відомо, що кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.
Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.
Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.
Roshen контролюється екс-президентом Петром Порошенком.
Економічна правда
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